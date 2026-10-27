Match details Jammu And Kashmir vs Railways T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

JAK
JAK
RAI
RAI

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, November 24, 2026 08:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Jammu And Kashmir Squad

PlayersIqbal Qamran, Khajuria Shubham, Lotra Sahil, Malik Henan, Malik Umran, Mushtaq Abid, Muzaffar Nasir Lone, Nabi Aquib, Nazir Mir Umar, Pundir Shubham, Rashid Fazil, Salam Rasikh, Samad Abdul, Sharma Vivrant Sushil, Singh Yudhvir
Benchno information yet

Railways Squad

PlayersChaubey Shubham, Chaudhary Shivam, Choudhary Raj Kamal, Kumar Susheel, Kushwah Nishant, Pandey Akash, Pandey Akshat R, Saif Mohammad, Sharma Ashutosh, Sharma Karn, Sharma Rahul, Singh Pratham, Singh Vivek, Singh Yuvraj
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet