Match details Jammu And Kashmir vs Railways T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Tuesday, November 24, 2026 08:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Jammu And Kashmir Squad
|Players
|Iqbal Qamran, Khajuria Shubham, Lotra Sahil, Malik Henan, Malik Umran, Mushtaq Abid, Muzaffar Nasir Lone, Nabi Aquib, Nazir Mir Umar, Pundir Shubham, Rashid Fazil, Salam Rasikh, Samad Abdul, Sharma Vivrant Sushil, Singh Yudhvir
|Bench
|no information yet
Railways Squad
|Players
|Chaubey Shubham, Chaudhary Shivam, Choudhary Raj Kamal, Kumar Susheel, Kushwah Nishant, Pandey Akash, Pandey Akshat R, Saif Mohammad, Sharma Ashutosh, Sharma Karn, Sharma Rahul, Singh Pratham, Singh Vivek, Singh Yuvraj
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet