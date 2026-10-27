Squads Jammu And Kashmir vs Railways T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

JAK
JAK
RAI
RAI

Playing

JAK
JAK
RAI
RAI
First TeamSecond Team
Pundir Shubham

all rounder

Rashid Fazil

wicket keeper

Singh Vivek

all rounder

Singh Yudhvir

all rounder

Bench

JAK
JAK
RAI
RAI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet