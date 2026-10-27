Squads Jammu And Kashmir vs Railways T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Iqbal Qamran
batsman
Chaubey Shubham
batsman
Khajuria Shubham
batsman
Chaudhary Shivam
batsman
Lotra Sahil
bowler
Choudhary Raj Kamal
batsman
Malik Henan
batsman
Kumar Susheel
bowler
Malik Umran
bowler
Kushwah Nishant
batsman
Mushtaq Abid
bowler
Pandey Akash
bowler
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Pandey Akshat R
bowler
Nabi Aquib
bowler
Saif Mohammad
batsman
Nazir Mir Umar
bowler
Sharma Ashutosh
batsman
Pundir Shubham
all rounder
Sharma Karn
bowler
Rashid Fazil
wicket keeper
Sharma Rahul
bowler
Salam Rasikh
bowler
Singh Pratham
batsman
Samad Abdul
batsman
Singh Vivek
all rounder
Sharma Vivrant Sushil
all rounder
Singh Yuvraj
batsman
Singh Yudhvir
all rounder
Match has not started yet