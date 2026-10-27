Squads Maharashtra vs Himachal Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

MAH
MAH
HIM
HIM

Playing

MAH
MAH
HIM
HIM
First TeamSecond Team
Bains Ankush

wicket keeper

Dagar Mayank

all rounder

Dhawan Rishi

all rounder

Galetiya Vinay

all rounder

Kazi Azim

all rounder

Kulkarni Arshin

all rounder

Jaiswal Pankaj

no information yet

Naik Nikhil

wicket keeper

Jaiswal Pankaj

all rounder

Pandit Sunny

all rounder

Kalia Hritik

no information yet

Pawale Vijay

all rounder

Negi Mukul

batsman

Rathod Rushabh

wicket keeper

Sen Ekant

batsman

Shinde Dhanraj

all rounder

Sharma Vipin

no information yet

Bench

MAH
MAH
HIM
HIM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet