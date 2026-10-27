Squads Maharashtra vs Himachal Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bachhav Satyajeet
bowler
Abhinay Kanwar
bowler
Bawne Ankit
batsman
Arora Vaibhav
bowler
Bhandari Mandar
batsman
Bains Ankush
wicket keeper
Gaikwad Ruturaj
batsman
Chopra Prashant
batsman
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Dagar Mayank
all rounder
Hangargekar Rajvardhan
bowler
Dhawan Rishi
all rounder
Jadhav Kedar
batsman
Galetiya Vinay
all rounder
Kazi Azim
all rounder
Gangta Nikhil
batsman
Kulkarni Arshin
all rounder
Guleria Arpit
bowler
Mhatre Siddharth
batsman
Jaiswal Pankaj
no information yet
Naik Nikhil
wicket keeper
Jaiswal Pankaj
all rounder
Ostwal Vicky
bowler
Jamwal Ayush
bowler
Pandit Sunny
all rounder
Kalia Hritik
no information yet
Pawale Vijay
all rounder
Negi Mukul
batsman
Rathod Rushabh
wicket keeper
Sen Ekant
batsman
Shinde Dhanraj
all rounder
Sharma Nitin
batsman
Solanki Prashant
bowler
Sharma Vipin
no information yet
Match has not started yet