Squads Saurashtra vs Haryana T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

SAU
SAU
HAR
HAR

Playing

SAU
SAU
HAR
HAR
First TeamSecond Team
Bhut Parth

all rounder

Bana Dinesh Mahabir

wicket keeper

Desai Harvik

wicket keeper

Kamboj Anshul

all rounder

Gohel Tarang H

wicket keeper

Gohil Jay

batsman

Kumar Sumit

no information yet

Jackson Sheldon

wicket keeper

Jani Chirag

all rounder

Rohilla Sarvesh

wicket keeper

Shandilya Mayank

all rounder

Mankad Prerak

all rounder

Sharma Rohit

wicket keeper

Sindhu Nishant

all rounder

Bench

SAU
SAU
HAR
HAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet