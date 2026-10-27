Squads Saurashtra vs Haryana T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhut Parth
all rounder
Bana Dinesh Mahabir
wicket keeper
Chudasama Yuvraj
bowler
Chahal Yuzvendra
bowler
Desai Harvik
wicket keeper
Kamboj Anshul
all rounder
Gajjar Sammar
bowler
Kumar Aman
bowler
Gohel Tarang H
wicket keeper
Kumar Ankit
batsman
Gohil Jay
batsman
Kumar Sumit
no information yet
Jackson Sheldon
wicket keeper
Mishra Amit
bowler
Jadeja Vishvaraj
batsman
Rana Himanshu
batsman
Jani Chirag
all rounder
Rohilla Sarvesh
wicket keeper
Karia Pranav
bowler
Shandilya Mayank
all rounder
Kotak Hetvik
batsman
Sharma Mohit
bowler
Mankad Prerak
all rounder
Sharma Rohit
wicket keeper
Patel Kushang Dineshbhai
bowler
Sharma Yashu
batsman
Unadkat Jaydev
bowler
Sindhu Nishant
all rounder
Match has not started yet