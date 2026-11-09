Match details Uttarakhand vs Mumbai T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Saturday, November 14, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, November 26, 2026 03:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Uttarakhand Squad
|Players
|Bhati Prashant, Bisht Himanshu, Chandela Kunal, Chaudhary Rajan, Chaudhary Yuvraj, Danu Rohit, Gusain Tanush, Joshi Piyush, Juyal Sumit, Kashyap Visha, Kumar Vinay, Madhwal Akash, Mishra Mayank, Negi Dikshanshu, Negi Ravinder, Pandey Prateek, Rauturi Girish, Rawat Akhil, Rawat Sagar, Singh Swapnil, Sudha Avneesh, Tare Aditya, Tiwari Agrim
|Bench
|no information yet
Mumbai Squad
|Players
|Ankolekar Atharva, Avasthi Mohit, Bista Jay, Deshpande Tushar, Dias Royston, Dube Shivam, Jaiswal Yashasvi, Khan Sarfaraz, Kotian Tanush, Kulkarni Dhawal, Mulani Shams, Patil Sairaj, Pawar Prasad, Raghuvanshi Angkrish, Rahane Ajinkya, Tamore Hardik
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet