Match details Uttarakhand vs Mumbai T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

UTT
UTT
MUM
MUM

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Saturday, November 14, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, November 26, 2026 03:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Uttarakhand Squad

PlayersBhati Prashant, Bisht Himanshu, Chandela Kunal, Chaudhary Rajan, Chaudhary Yuvraj, Danu Rohit, Gusain Tanush, Joshi Piyush, Juyal Sumit, Kashyap Visha, Kumar Vinay, Madhwal Akash, Mishra Mayank, Negi Dikshanshu, Negi Ravinder, Pandey Prateek, Rauturi Girish, Rawat Akhil, Rawat Sagar, Singh Swapnil, Sudha Avneesh, Tare Aditya, Tiwari Agrim
Benchno information yet

Mumbai Squad

PlayersAnkolekar Atharva, Avasthi Mohit, Bista Jay, Deshpande Tushar, Dias Royston, Dube Shivam, Jaiswal Yashasvi, Khan Sarfaraz, Kotian Tanush, Kulkarni Dhawal, Mulani Shams, Patil Sairaj, Pawar Prasad, Raghuvanshi Angkrish, Rahane Ajinkya, Tamore Hardik
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet