Squads Uttarakhand vs Mumbai T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

UTT
UTT
MUM
MUM

Playing

UTT
UTT
MUM
MUM
First TeamSecond Team
Bista Jay

all rounder

Chaudhary Rajan

no information yet

Danu Rohit

all rounder

Dube Shivam

all rounder

Juyal Sumit

no information yet

Kotian Tanush

all rounder

Kumar Vinay

all rounder

Mulani Shams

all rounder

Patil Sairaj

all rounder

Mishra Mayank

all rounder

Pawar Prasad

wicket keeper

Negi Dikshanshu

all rounder

Pandey Prateek

no information yet

Tamore Hardik

wicket keeper

Rawat Akhil

wicket keeper

Singh Swapnil

all rounder

Tare Aditya

wicket keeper

Bench

UTT
UTT
MUM
MUM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet