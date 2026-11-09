Squads Uttarakhand vs Mumbai T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhati Prashant
bowler
Ankolekar Atharva
bowler
Bisht Himanshu
bowler
Avasthi Mohit
bowler
Chandela Kunal
batsman
Bista Jay
all rounder
Chaudhary Rajan
no information yet
Deshpande Tushar
bowler
Chaudhary Yuvraj
bowler
Dias Royston
bowler
Danu Rohit
all rounder
Dube Shivam
all rounder
Gusain Tanush
batsman
Jaiswal Yashasvi
batsman
Joshi Piyush
batsman
Khan Sarfaraz
batsman
Juyal Sumit
no information yet
Kotian Tanush
all rounder
Kashyap Visha
bowler
Kulkarni Dhawal
bowler
Kumar Vinay
all rounder
Mulani Shams
all rounder
Madhwal Akash
bowler
Patil Sairaj
all rounder
Mishra Mayank
all rounder
Pawar Prasad
wicket keeper
Negi Dikshanshu
all rounder
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Negi Ravinder
bowler
Rahane Ajinkya
batsman
Pandey Prateek
no information yet
Tamore Hardik
wicket keeper
Rauturi Girish
bowler
Rawat Akhil
wicket keeper
Rawat Sagar
batsman
Singh Swapnil
all rounder
Sudha Avneesh
batsman
Tare Aditya
wicket keeper
Tiwari Agrim
bowler
Match has not started yet