Squads Shivamogga Yodhas vs Bengaluru Blasters T20 T20 Maharaja Trophy 27.06.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Anand Doddamani
bowler
Agarwal Mayank
batsman
Avinash D
wicket keeper
Ahlahwat Abhishek
all rounder
Dhuri Bharath
all rounder
Ahuja Suraj
wicket keeper
Karma Aadithya Vishwa
no information yet
Appanna Lochan
bowler
Koushik V
bowler
Ashraf Sarfaraz
batsman
Mani Aditya
bowler
Chethan LR
wicket keeper
Mohan Dheeraj
no information yet
Christie Aaron
wicket keeper
Mohith Bangalore
no information yet
Deshpande Pavan
batsman
Prabhakar Dhruv
wicket keeper
Gaurav
no information yet
Pradeep T
bowler
Goyal Aditya
bowler
Raj Hardik
bowler
Hegde Shubhang
all rounder
Rohit K
batsman
Jain Prateek
bowler
Sagar Vinay
wicket keeper
Khan Aman Hakim
bowler
Sharath HS
bowler
Khan Mohsin
all rounder
Ullal Nihal
wicket keeper
Mahesh Aashish
wicket keeper