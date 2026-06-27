Squads Shivamogga Yodhas vs Bengaluru Blasters T20 T20 Maharaja Trophy 27.06.2026

T20

SHI
SHI

173

BBL
BBL

177

Playing

SHI
SHI
BBL
BBL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SHI
SHI
BBL
BBL
First TeamSecond Team
Avinash D

wicket keeper

Dhuri Bharath

all rounder

Ahuja Suraj

wicket keeper

Karma Aadithya Vishwa

no information yet

Koushik V

bowler

Chethan LR

wicket keeper

Mohan Dheeraj

no information yet

Christie Aaron

wicket keeper

Mohith Bangalore

no information yet

Prabhakar Dhruv

wicket keeper

Gaurav

no information yet

Pradeep T

bowler

Hegde Shubhang

all rounder

Rohit K

batsman

Sagar Vinay

wicket keeper

Khan Mohsin

all rounder

Ullal Nihal

wicket keeper

Mahesh Aashish

wicket keeper