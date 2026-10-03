Squads Bangladesh vs Sri Lanka T20i T20 Asian Games 03.10.2026

T20i

Korogi Sports Park

BAN
BAN

(0 ov.) 102/10

SRI
SRI

165

Playing

BAN
BAN
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Das Liton

wicket keeper

Hossain Emon Parvez

wicket keeper

Ali Yasir

batsman

Hasan Mahedi

all rounder

de Livera Sohan

wicket keeper

Islam Al

bowler

Bench

BAN
BAN
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Hossain Mosaddek

all rounder

Dickwella Niroshan

wicket keeper