Squads Bangladesh vs Sri Lanka T20i T20 Asian Games 03.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hasan Tanzid
batsman
Croospulle Lasith
batsman
Das Liton
wicket keeper
Jayawardene Sineth
batsman
Hassan Saif
batsman
Fernando Nuwanidu
batsman
Hossain Emon Parvez
wicket keeper
Bandara Ashen
batsman
Hridoy Towhid
batsman
Arachchige Dushan Ishara Munasinghe
all rounder
Ali Yasir
batsman
Arachchige Sahan
batsman
Hasan Mahedi
all rounder
Kumara Wanuja Sahan
bowler
Hossain Rishad
bowler
de Livera Sohan
wicket keeper
Ahmed Nasum
bowler
Thushara Nuwan
bowler
Rahman Mustafizur
bowler
Ratnayake Tharindu
bowler
Islam Al
bowler
Viyaskanth Vijayakanth
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Hossain Mosaddek
all rounder
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Islam Shoriful
bowler
Karunaratne Chamika
all rounder
Mahmud Hasan
bowler
Madushan Pramod
bowler
Shanto Najmul Hossain
batsman