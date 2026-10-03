Match details Bangladesh vs Sri Lanka T20i T20 Asian Games 03.10.2026
Match Info
|Match:
|T20 Asian Games 2026
|Date:
|Thursday, September 24, 2026 - Saturday, October 03, 2026
|Toss:
|Sri Lanka won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, October 03, 2026 12:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Bangladesh Squad
|Players
|Hasan Tanzid, Das Liton, Hassan Saif, Hossain Emon Parvez, Hridoy Towhid, Ali Yasir, Hasan Mahedi, Hossain Rishad, Ahmed Nasum, Rahman Mustafizur, Islam Al
|Bench
|Hossain Mosaddek, Islam Shoriful, Mahmud Hasan, Shanto Najmul Hossain
Sri Lanka Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet