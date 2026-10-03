Match details Bangladesh vs Sri Lanka T20i T20 Asian Games 03.10.2026

T20i

Korogi Sports Park

BAN
BAN

(0 ov.) 102/10

SRI
SRI

165

Match Info

Match:T20 Asian Games 2026
Date:Thursday, September 24, 2026 - Saturday, October 03, 2026
Toss:Sri Lanka won the toss and opt to bat
Time:Saturday, October 03, 2026 12:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Bangladesh Squad

PlayersHasan Tanzid, Das Liton, Hassan Saif, Hossain Emon Parvez, Hridoy Towhid, Ali Yasir, Hasan Mahedi, Hossain Rishad, Ahmed Nasum, Rahman Mustafizur, Islam Al
BenchHossain Mosaddek, Islam Shoriful, Mahmud Hasan, Shanto Najmul Hossain

Sri Lanka Squad

PlayersCroospulle Lasith, Jayawardene Sineth, Fernando Nuwanidu, Bandara Ashen, Arachchige Dushan Ishara Munasinghe, Arachchige Sahan, Kumara Wanuja Sahan, de Livera Sohan, Thushara Nuwan, Ratnayake Tharindu, Viyaskanth Vijayakanth, Fernando Binura
BenchDickwella Niroshan, Karunaratne Chamika, Madushan Pramod

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet