Squads Ivory Coast vs Cameroon T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 26.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Aziz Kone
no information yet
Abega Julien
no information yet
Dimitri Pamba
no information yet
Alembe Junior
no information yet
Djakaridja Ouattara
no information yet
Aminou Abdoulaye Nono
wicket keeper
Dje Claude
no information yet
Antangana Roger
all rounder
Hermann Kouassi
no information yet
Assengong Sun
all rounder
Ibrahim Maiga
no information yet
Bruno Nseke Toube
all rounder
Issiaka Dosso
no information yet
Issouf Ouattara
no information yet
Fortune Bomnyuy Veron
no information yet
Kouakou Wilfried
no information yet
Fru Maxwell
bowler
Mimi Alex
no information yet
Kinga Honestly
no information yet
Mohamed Ouattara
no information yet
Nagnama Kone
no information yet
Mpegna Faustin
bowler
Roger Assouan
no information yet
Tchakou Idriss
batsman
Roland Gouegouri
no information yet
Toube Alain Nseke
wicket keeper