Squads Ivory Coast vs Cameroon T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 26.05.2026

T20i

IVO
IVO

31

CAM
CAM

184

Playing

IVO
IVO
CAM
CAM

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

IVO
IVO
CAM
CAM
First TeamSecond Team
Aziz Kone

no information yet

Abega Julien

no information yet

Dimitri Pamba

no information yet

Alembe Junior

no information yet

Djakaridja Ouattara

no information yet

Dje Claude

no information yet

Antangana Roger

all rounder

Hermann Kouassi

no information yet

Assengong Sun

all rounder

Ibrahim Maiga

no information yet

Issiaka Dosso

no information yet

Issouf Ouattara

no information yet

Fortune Bomnyuy Veron

no information yet

Kouakou Wilfried

no information yet

Mimi Alex

no information yet

Kinga Honestly

no information yet

Mohamed Ouattara

no information yet

Nagnama Kone

no information yet

Roger Assouan

no information yet

Roland Gouegouri

no information yet

Toube Alain Nseke

wicket keeper