Squads Australia vs Netherlands T20i ICC T20 World Cup, Women 20.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Mooney Beth
wicket keeper
Siegers Heather
all rounder
Voll Georgia
batsman
Molkenboer Phebe
bowler
Perry Ellyse
all rounder
de Leede Babette
batsman
Gardner Ashleigh
all rounder
Kalis Sterre
batsman
Wareham Georgia
bowler
Rijke Robine
batsman
Sutherland Annabel
all rounder
Overdijk Frederique
all rounder
Molineux Sophie
bowler
Zwilling Iris
bowler
King Alana
bowler
de Lange Caroline
bowler
Carey Nicola
bowler
Garth Kim
all rounder
Woning Isabel van der
bowler
Hamilton Lucy
bowler
Raad Myrthe van den
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Harris Grace
all rounder
Khurana Sanya
bowler
Litchfield Phoebe
batsman
Landheer Hannah
bowler
McGrath Tahlia
all rounder
Lawrence Rosalie
bowler
Schutt Megan
bowler
Leemhuis Lara
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