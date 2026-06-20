Squads Australia vs Netherlands T20i ICC T20 World Cup, Women 20.06.2026

T20iRose Bowl, Hampshire
AUS
AUS

219

NED
NED

121

Playing

AUS
AUS
NED
NED
First TeamSecond Team
Mooney Beth

wicket keeper

Siegers Heather

all rounder

Perry Ellyse

all rounder

Gardner Ashleigh

all rounder

Garth Kim

all rounder

Bench

AUS
AUS
NED
NED
First TeamSecond Team
Harris Grace

all rounder

McGrath Tahlia

all rounder

Leemhuis Lara

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