Squads South Africa vs Netherlands T20i ICC T20 World Cup, Women 25.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Wolvaardt Laura
batsman
Molkenboer Phebe
bowler
Brits Tazmin
batsman
Khurana Sanya
bowler
Dercksen Annerie
batsman
de Leede Babette
batsman
van Niekerk Dane
all rounder
Kalis Sterre
batsman
Kapp Marizanne
all rounder
Rijke Robine
batsman
de Klerk Nadine
all rounder
Overdijk Frederique
all rounder
Tryon Chloe
all rounder
Zwilling Iris
bowler
Jafta Sinalo
wicket keeper
Raad Myrthe van den
batsman
Ismail Shabnim
bowler
Landheer Hannah
bowler
Khaka Ayabonga
bowler
de Lange Caroline
bowler
Mlaba Nonkululeko
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Luus Sune
all rounder
Lawrence Rosalie
bowler
Meso Karabo
wicket keeper
Leemhuis Lara
no information yet
Reyneke Kayla
all rounder
Siegers Heather
all rounder
Woning Isabel van der
bowler