Squads South Africa vs Netherlands T20i ICC T20 World Cup, Women 25.06.2026

T20iCounty Ground, Bristol
RSA
RSA

208

NED
NED

120

Playing

RSA
RSA
NED
NED
First TeamSecond Team
van Niekerk Dane

all rounder

Kapp Marizanne

all rounder

de Klerk Nadine

all rounder

Tryon Chloe

all rounder

Jafta Sinalo

wicket keeper

Bench

RSA
RSA
NED
NED
First TeamSecond Team
Luus Sune

all rounder

Meso Karabo

wicket keeper

Leemhuis Lara

no information yet

Reyneke Kayla

all rounder

Siegers Heather

all rounder