Squads Sri Lanka vs Ireland T20i ICC T20 World Cup, Women 23.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Athapaththu Chamari
all rounder
Hunter Amy
wicket keeper
Dulani Imesha
batsman
Lewis Gaby
batsman
Perera Hasini
batsman
Prendergast Orla
all rounder
Madavi Harshitha
batsman
Stokell Rebecca
batsman
Karunaratne Hansima
batsman
Paul Leah
all rounder
Dilhari Kavisha
all rounder
Tector Alice
all rounder
de Silva Nilakshi
batsman
Little Louise
batsman
Nuthyangana Kaushani
wicket keeper
Kelly Arlene
all rounder
Kumari Sugandika
bowler
Maguire Aimee
bowler
Madushani Nimasha
bowler
McBride Lara
batsman
Ayodhya Mithali
no information yet
Murray Cara
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Gimhani Shashini
no information yet
Canning Ava
bowler
Gunaratne Vishmi
batsman
Coulter Reilly Christina
batsman
Kavindi Kawya
bowler
Dalzell Alana
batsman
Madara Malki
bowler
Delany Laura
all rounder