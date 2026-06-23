Squads Sri Lanka vs Ireland T20i ICC T20 World Cup, Women 23.06.2026

T20iCounty Ground, Bristol
SRI
SRI

134

IRL
IRL

130

Playing

SRI
SRI
IRL
IRL
First TeamSecond Team
Hunter Amy

wicket keeper

Lewis Gaby

batsman

Prendergast Orla

all rounder

Paul Leah

all rounder

Dilhari Kavisha

all rounder

Tector Alice

all rounder

Kelly Arlene

all rounder

Ayodhya Mithali

no information yet

Bench

SRI
SRI
IRL
IRL
First TeamSecond Team
Gimhani Shashini

no information yet

Delany Laura

all rounder