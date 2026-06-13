Squads West Indies vs New Zealand T20i ICC T20 World Cup, Women 13.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Joseph Qiana
bowler
Plimmer Georgia Ellen
batsman
Matthews Hayley
all rounder
Gaze Izzy
wicket keeper
Campbelle Shemaine Altia
wicket keeper
Kerr Amelia
all rounder
Dottin Deandra
all rounder
Devine Sophie
all rounder
Claxton Jahzara
bowler
Halliday Brooke
batsman
Glasgow Jannillea
batsman
Green Maddy
batsman
Alleyne Aaliyah
bowler
Sharp Izzy
all rounder
James Zaida
all rounder
Kerr JM
bowler
Hector Shawnisha
bowler
Patel Nensi
bowler
Fletcher Afy
bowler
Mair Rosemary
bowler
Ramharack Karishma
bowler
Illing Bree
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Henry Chinelle
all rounder
Bates Suzie
all rounder
Mangru Mandy
batsman
Devonshire Flora
all rounder
Munisar Ashmini
bowler
Inglis Polly
wicket keeper
Taylor Stafanie
all rounder
Tahuhu Lea
bowler