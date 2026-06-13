Squads West Indies vs New Zealand T20i ICC T20 World Cup, Women 13.06.2026

T20iRose Bowl, Hampshire
WIN
WIN

163

NZL
NZL

162

Playing

WIN
WIN
NZL
NZL
First TeamSecond Team
Matthews Hayley

all rounder

Gaze Izzy

wicket keeper

Kerr Amelia

all rounder

Dottin Deandra

all rounder

Devine Sophie

all rounder

Sharp Izzy

all rounder

James Zaida

all rounder

Kerr JM

bowler

Illing Bree

all rounder

Bench

WIN
WIN
NZL
NZL
First TeamSecond Team
Henry Chinelle

all rounder

Bates Suzie

all rounder

Devonshire Flora

all rounder

Inglis Polly

wicket keeper

Taylor Stafanie

all rounder