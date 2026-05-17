Jitesh Sharma News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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Vaibhav Sooryavanshi Finally Gives His Bat Away and It Goes to Jitesh Sharma

Vaibhav Sooryavanshi Finally Gives His Bat Away and It Goes to Jitesh Sharma

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Was This a Dig at Dhoni? RCB’s Gesture Goes Viral

Was This a Dig at Dhoni? RCB’s Gesture Goes Viral

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What Jitesh Sharma Said About Virat Kohli Will Win Your Heart!

What Jitesh Sharma Said About Virat Kohli Will Win Your Heart!

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South Africa tour of India | Twitter applauds as Jitesh trumps De Kock in battle of wicketkeepers

South Africa tour of India | Twitter applauds as Jitesh trumps De Kock in battle of wicketkeepers

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BCCI Confirms Squad for Pakistan Match as Wicketkeeper Steps Up as Captain

BCCI Confirms Squad for Pakistan Match as Wicketkeeper Steps Up as Captain

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Ex-Cricketer Calls Out Team India for Wrong Selection in the Third T20I

Ex-Cricketer Calls Out Team India for Wrong Selection in the Third T20I

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Are RCB Players the Real Game Changers in the India vs Australia Series?

Are RCB Players the Real Game Changers in the India vs Australia Series?

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India vs Sri Lanka, Preview | Super Four Match 6 will look to dominate after strong wins in the last round

India vs Sri Lanka, Preview | Super Four Match 6 will look to dominate after strong wins in the last round

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India vs Bangladesh, Preview | Super Four Match 4 will look to dominate after big group wins

India vs Bangladesh, Preview | Super Four Match 4 will look to dominate after big group wins

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India vs Oman, Preview | Match Will Look To Dominate After Strong Wins

India vs Oman, Preview | Match Will Look To Dominate After Strong Wins

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IPL final, RCB vs PBKS | Twitter stunned as Jitesh makes Dilscoop meet Supla to leave Jamieson aghast

IPL final, RCB vs PBKS | Twitter stunned as Jitesh makes Dilscoop meet Supla to leave Jamieson aghast

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LSG vs RCB | Twitter in splits as Rishabh Pant come up with epic response after Jitesh Sharma's stumping appeal

LSG vs RCB | Twitter in splits as Rishabh Pant come up with epic response after Jitesh Sharma's stumping appeal

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IPL 2025 | Twitter stunned as Jitesh tackles Yash Dayal to give SKY another life

IPL 2025 | Twitter stunned as Jitesh tackles Yash Dayal to give SKY another life

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Sai Sudharsan, Harshit Rana and Jitesh Sharma added to India squad for Zimbabwe series 

Sai Sudharsan, Harshit Rana and Jitesh Sharma added to India squad for Zimbabwe series 

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IPL 2024 | Twitter reacts to Curran’s all-round brilliance leaving Royals with four back-to-back loses

IPL 2024 | Twitter reacts to Curran’s all-round brilliance leaving Royals with four back-to-back loses

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IND vs AUS | Twitter reacts as debutant Green apologizes to umpire for Jitesh's painful strike

IND vs AUS | Twitter reacts as debutant Green apologizes to umpire for Jitesh's painful strike

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IND vs AUS | Twitter reacts to Wade's despairing scream upon witnessing Jitesh's brilliance

IND vs AUS | Twitter reacts to Wade's despairing scream upon witnessing Jitesh's brilliance

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IPL 2023, PBKS vs MI | Twitter labels Archer 'one-season wonder' after conceding 21 runs in an over

IPL 2023, PBKS vs MI | Twitter labels Archer 'one-season wonder' after conceding 21 runs in an over

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IPL 2023, LSG vs PBKS | Twitter reacts to KL Rahul's gravity-defying fielding effort to pluck screamer

IPL 2023, LSG vs PBKS | Twitter reacts to KL Rahul's gravity-defying fielding effort to pluck screamer

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India include Suryakumar Yadav in Test squad to face Australia, Prithvi Shaw picked for New Zealand T20I series

India include Suryakumar Yadav in Test squad to face Australia, Prithvi Shaw picked for New Zealand T20I series

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IPL 2022 | I am a match-winner, states Jitesh Sharma

IPL 2022 | I am a match-winner, states Jitesh Sharma

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