Match details Ireland vs India T20i T20 Series Ireland vs India 26.06.2026
Match Info
|Match:
|T20 Series Ireland vs India 2026
|Date:
|Friday, June 26, 2026 - Sunday, June 28, 2026
|Toss:
|India won the toss and opt to bat
|Time:
|Friday, June 26, 2026 12:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|Civil Service Cricket Club, Belfast, Northern Ireland
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Ireland Squad
|Players
|Tector Tim, Adair Ross, Tector Harry, Tucker Lorcan, Calitz Benjamin, Delany Gareth, Dockrell George, McCarthy Liam, Humphreys Matthew, Moondra Jai, Hollard Matt
|Bench
|Doheny Stephen, Hoey Gavin, Wilson Reuben
India Squad
|Players
|Samson Sanju, Sharma Abhishek, Kishan Ishan, Iyer Shreyas, Varma Tilak, Dube Shivam, Patel Axar, Sundar Washington, Rana Harshit, Singh Arshdeep, Krishna Prasidh
|Bench
|Bishnoi Ravi, Shedge Suryansh, Suryavanshi Vaibhav, Yadav Prince
Venue Guide
|Stadium
|Civil Service Cricket Club
|City
|Belfast
|Capacity
|7000
|Ends
|Belfast City End
|Hosts to
|Dundonald End