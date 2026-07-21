Oliver Williams

One-Day Cup
Yorkshire vs Hampshire
One-Day Cup
North Marine Road Ground
YOR
270
HAM
320
Hampshire vs Middlesex
One-Day Cup
The Rose Bowl
HAM
124
MID
284
Worcestershire vs Hampshire
One-Day Cup
County Ground
WOR
307
HAM
303
Essex vs Hampshire
One-Day Cup
County Ground
ESS
317
HAM
321
Hampshire vs Durham
One-Day Cup
The Rose Bowl
HAM
246
DUR
249
Hampshire vs Glamorgan
One-Day Cup
The Rose Bowl
HAM
263
GLA
173
Sussex vs Hampshire
One-Day Cup
County Ground in Hove
SUS
HAM
Hampshire vs Derbyshire
One-Day Cup
HAM
DER