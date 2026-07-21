Oliver Williams

Oliver Williams

Full name:Oliver Williams

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2026 Teams

Hampshire

Oliver Williams Schedule & Results

One-Day Cup

ResultYorkshire vs Hampshire

Yorkshire vs Hampshire

One-Day Cup

North Marine Road Ground

YOR

YOR

270

HAM

HAM

320

ResultHampshire vs Middlesex

Hampshire vs Middlesex

One-Day Cup

The Rose Bowl

HAM

HAM

124

MID

MID

284

ResultWorcestershire vs Hampshire

Worcestershire vs Hampshire

One-Day Cup

County Ground

WOR

WOR

307

HAM

HAM

303

ResultEssex vs Hampshire

Essex vs Hampshire

One-Day Cup

County Ground

ESS

ESS

317

HAM

HAM

321

ResultHampshire vs Durham

Hampshire vs Durham

One-Day Cup

The Rose Bowl

HAM

HAM

246

DUR

DUR

249

ResultHampshire vs Glamorgan

Hampshire vs Glamorgan

One-Day Cup

The Rose Bowl

HAM

HAM

263

GLA

GLA

173

UpcomingSussex vs Hampshire

Sussex vs Hampshire

One-Day Cup

County Ground in Hove

SUS

SUS

HAM

HAM

Another Players

Orr, Ali

Orr, Ali

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Jack, Eddie

Jack, Eddie

Weatherley, Joe

Weatherley, Joe

Prest, Thomas James

Prest, Thomas James

Kelly, Dominic

Kelly, Dominic

Gubbins, Nick

Gubbins, Nick

Barker, Keith

Barker, Keith

Organ, Felix

Organ, Felix

Fuller, James

Fuller, James