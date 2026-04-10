Thomas Philip Alsop

Thomas Philip Alsop

wicket keeper

Full name:Thomas Philip Alsop
Nationality:England
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Brisbane Heat

Sussex

Trent Rockets

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches907061
Innings900
Overs23.500
Balls---
Maidens200
Runs11100
Wickets300
Avg3700
SR47.6600
Eco4.6500
BB200
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches907061
Innings1526959
Not outs1047
Runs431322711285
Balls Faced912027951049
Avg30.3734.9324.71
SR47.2981.25122.49
Fours551238124
Fifties22127
Sixies81630
Highest18218985
Hundreds1050

Thomas Philip Alsop Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Sussex

Kent vs Sussex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

199

SUS

SUS

197

ResultSussex vs Middlesex

Sussex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

182

MID

MID

213

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultSussex vs Kent

Sussex vs Kent

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

(17 ov.) 130/3

KEN

KEN

133

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Peirson, Jimmy

Peirson, Jimmy

Cox, Ben

Cox, Ben

Clark, Tom

Clark, Tom

Wakim, Charlie

Wakim, Charlie

Johnson, Spencer

Johnson, Spencer

Burdon, Hugo

Burdon, Hugo

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Sabburg, Chris

Sabburg, Chris