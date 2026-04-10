Felix Organ

Felix Organ

batsman

Full name:Felix Organ
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Hampshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches43253
Innings41233
Overs336.4146.58.0
Balls---
Maidens5540
Runs115470954
Wickets44133
Avg26.2254.5318
SR45.967.7616
Eco3.424.826.75
BB732
4w100
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches43253
Innings72203
Not outs330
Runs156036621
Balls Faced338245523
Avg22.621.527
SR46.1280.4391.3
Fours186272
Fifties720
Sixies20100
Highest118799
Hundreds300

Felix Organ Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Orr, Ali

Orr, Ali

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Jack, Eddie

Jack, Eddie

Weatherley, Joe

Weatherley, Joe

Prest, Thomas James

Prest, Thomas James

Kelly, Dominic

Kelly, Dominic

Gubbins, Nick

Gubbins, Nick

Barker, Keith

Barker, Keith

Fuller, James

Fuller, James

Wood, Chris

Wood, Chris