James Kerr Fuller

James Kerr Fuller

all rounder

Full name:James Kerr Fuller
Nationality:New Zealand
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Auckland Aces

Hampshire

Otago Volts

Sunrisers Leeds

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches8369158
Innings13764125
Overs1848.1440.1405.5
Balls---
Maidens289165
Runs674526103557
Wickets21879139
Avg30.9433.0325.58
SR50.8633.4317.51
Eco3.645.928.76
BB1066
4w1124
5w711
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches8369158
Innings11655110
Not outs161736
Runs22458841554
Balls Faced32248531088
Avg22.4523.2621
SR69.63103.63142.83
Fours2826895
Fifties1023
Sixies292671
Highest935557
Hundreds000

James Kerr Fuller Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

UpcomingHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

KEN

KEN

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

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