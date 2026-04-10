Alastair Graham Hamilton Orr

Alastair Graham Hamilton Orr

batsman

Full name:Alastair Graham Hamilton Orr
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Hampshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches261410
Innings100
Overs3.000
Balls---
Maidens000
Runs1200
Wickets000
Avg000
SR000
Eco400
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches261410
Innings481410
Not outs200
Runs1835670223
Balls Faced3466738136
Avg39.8947.8522.3
SR52.9490.78163.97
Fours2326125
Fifties730
Sixies302711
Highest19820641
Hundreds420

Alastair Graham Hamilton Orr Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

LiveHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

(18 ov.) 164/2

KEN

KEN

One-Day Cup

Another Players

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Jack, Eddie

Jack, Eddie

Weatherley, Joe

Weatherley, Joe

Prest, Thomas James

Prest, Thomas James

Kelly, Dominic

Kelly, Dominic

Gubbins, Nick

Gubbins, Nick

Barker, Keith

Barker, Keith

Organ, Felix

Organ, Felix

Fuller, James

Fuller, James

Wood, Chris

Wood, Chris