Nicholas Richard Trail Gubbins

Nicholas Richard Trail Gubbins

batsman

Full name:Nicholas Richard Trail Gubbins
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2026 Teams

Hampshire

Southern Rocks

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1228146
Innings14178
Overs49.581.027.0
Balls---
Maidens910
Runs147455212
Wickets61010
Avg24.545.521.2
SR49.8348.616.2
Eco2.945.617.85
BB443
4w110
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1228146
Innings2158041
Not outs1031
Runs72723175626
Balls Faced148283521523
Avg35.4741.2315.65
SR49.0490.17119.69
Fours97134062
Fifties38182
Sixies374416
Highest20114157
Hundreds1680

Nicholas Richard Trail Gubbins Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Mutumbami, Richmond

Mutumbami, Richmond

Frost, Alistair

Frost, Alistair

Chataira, Takudzwa Zivanai

Chataira, Takudzwa Zivanai

Mudzinganyama, Brian

Mudzinganyama, Brian

Hondo, Dylan

Hondo, Dylan

Musoko, Cuthbert

Musoko, Cuthbert

Muzite, Blessed

Muzite, Blessed

Macheka, Kudakwashe

Macheka, Kudakwashe

Chisoro, Tendai

Chisoro, Tendai

Orr, Ali

Orr, Ali