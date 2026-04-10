Joe James Weatherley

Joe James Weatherley

batsman

Full name:Joe James Weatherley
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Hampshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches633065
Innings1491
Overs66.054.31.0
Balls---
Maidens770
Runs2682219
Wickets580
Avg53.627.620
SR79.240.870
Eco4.064.059
BB140
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches633065
Innings1012960
Not outs449
Runs23448041447
Balls Faced545610841113
Avg24.1632.1628.37
SR42.9674.16130
Fours31363114
Fifties1146
Sixies4843
Highest16810571
Hundreds220

Joe James Weatherley Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

LiveHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

190

KEN

KEN

(0 ov.) 10/0

One-Day Cup

Another Players

Orr, Ali

Orr, Ali

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Jack, Eddie

Jack, Eddie

Prest, Thomas James

Prest, Thomas James

Kelly, Dominic

Kelly, Dominic

Gubbins, Nick

Gubbins, Nick

Barker, Keith

Barker, Keith

Organ, Felix

Organ, Felix

Fuller, James

Fuller, James

Wood, Chris

Wood, Chris