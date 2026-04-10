Keith Hubert Douglas Barker

County Championship
Sussex vs Warwickshire
County Championship
SUS
(4 ov.) 17/0
WAR
267
Yorkshire vs Hampshire
County Championship
YOR
(24 ov.) 48/4
HAM
251
Hampshire vs Somerset
County Championship
HAM
238
SOM
(36 ov.) 154/3
Warwickshire vs Essex
County Championship
WAR
(35 ov.) 113/7
ESS
Nottinghamshire vs Warwickshire
County Championship
NOT
WAR
(96 ov.) 375/8
Hampshire vs Glamorgan
County Championship
HAM
GLA
(96 ov.) 353/1
Essex vs Hampshire
County Championship
ESS
(22 ov.) 51/2
HAM
235
Warwickshire vs Yorkshire
County Championship
WAR
147
YOR
(25 ov.) 110/4
Hampshire vs Nottinghamshire
County Championship
HAM
(45 ov.) 152/6
NOT
Warwickshire vs Glamorgan
County Championship
WAR
GLA
(96 ov.) 341/8
Surrey vs Hampshire
County Championship
SUR
421
HAM
(5 ov.) 17/0
Yorkshire vs Warwickshire
County Championship
YOR
(96 ov.) 386/6
WAR
Sussex vs Hampshire
County Championship
SUS
(35 ov.) 121/3
HAM
191
Somerset vs Warwickshire
County Championship
SOM
208
WAR
(31 ov.) 92/2
Warwickshire vs Sussex
County Championship
WAR
SUS
Warwickshire vs Nottinghamshire
County Championship
WAR
NOT
Hampshire vs Warwickshire
County Championship
HAM
WAR
Glamorgan vs Warwickshire
County Championship
GLA
WAR
Essex vs Warwickshire
County Championship
ESS
WAR
Warwickshire vs Leicestershire
County Championship
WAR
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