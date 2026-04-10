Keith Hubert Douglas Barker

Keith Hubert Douglas Barker

all rounder

Full name:Keith Hubert Douglas Barker
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm medium

Teams

2026 Teams

Hampshire

Warwickshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1637265
Innings2836861
Overs4502.2478.2201.0
Balls---
Maidens1075140
Runs1298626811588
Wickets5178669
Avg25.1131.1723.01
SR52.2533.3717.47
Eco2.885.67.9
BB1044
4w2412
5w2200
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1637265
Innings2234735
Not outs35137
Runs5293639383
Balls Faced9211672345
Avg28.1518.7913.67
SR57.4695.08111.01
Fours6926433
Fifties2510
Sixies3299
Highest1255646
Hundreds600

Keith Hubert Douglas Barker Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Orr, Ali

Orr, Ali

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Jack, Eddie

Jack, Eddie

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Weatherley, Joe

Weatherley, Joe

Burgess, Michael

Burgess, Michael

Prest, Thomas James

Prest, Thomas James

Rushworth, Chris

Rushworth, Chris

Drakes, Dominic

Drakes, Dominic