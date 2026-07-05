Paththamperuma Arachchige Don Lakshan Rangika Sandakan

Paththamperuma Arachchige Don Lakshan Rangika Sandakan

bowler

Full name:Paththamperuma Arachchige Don Lakshan Rangika Sandakan
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm spin

Teams

2026 Teams

Kandy Royals

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches113120769379
Innings2030201338975
Overs343.5248.076.42024.3687.1266.2
Balls------
Maidens3731207192
Runs12761539557757538791978
Wickets37272328611186
Avg34.485724.2126.4834.9423
SR55.7555.112042.4737.1418.58
Eco3.716.27.263.745.647.42
BB7441054
4w3112243
5w2001320
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches113120769379
Innings171971105627
Not outs674282214
Runs1176423113242272
Balls Faced274140383017728132
Avg10.635.337.6613.812.415.53
SR42.745.7160.5237.5257.9654.54
Fours1942124394
Fifties000210
Sixies0001340
Highest251610646210
Hundreds000000

Paththamperuma Arachchige Don Lakshan Rangika Sandakan Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Lakshan Sandakan News

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All the details of cricketer Lakshan Sandakan's life are presented here: what is his motivation to win matches, how he trains and what is his life outside the cricket field.

SL vs WI | Sri Lankan team's future will be attacking gameplay, hails Mickey Arthur

SL vs WI | Sri Lankan team's future will be attacking gameplay, hails Mickey Arthur

SL coach Mickey Arthur shared that he is looking to imbibe an attacking mindset into his players and believes that its the only forward for the side. Arthur conceded that  his top three - Karunaratne, Fernando and Perera - have the licence to go big as they need to exploit the powerplay overs.

Lakshan Sandakan05:05 PM, 30 October, 2019

VIDEO | Lakshan Sandakan’s brainfade helps Steve Smith get away on the face of “school-boy error”

Lakshan Sandakan10:22 AM, 25 July, 2019

Sri Lanka vs Bangladesh | Niroshan Dickwella, Lakshan Sandakan miss cut for trimmed Sri Lanka side

Lakshan Sandakan04:47 PM, 26 November, 2018

VIDEO | Lakshan Sandakan dismisses Ben Stokes’ twice in four overs; both times on no-balls

Lakshan Sandakan03:09 PM, 21 August, 2017

WATCH | Virat Kohli’s perfect timing produces a maximum off Lakshan Sandakan

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