Sahan Mihira De Silva

Sahan Mihira De Silva

bowler

Full name:Sahan Mihira De Silva

Teams

2026 Teams

Kandy Royals

Sahan Mihira De Silva Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Another Players

Green, Chris

Green, Chris

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Tharanga, Pulina

Tharanga, Pulina

Edirisinghe, Chamikara

Edirisinghe, Chamikara

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Karunaratne, Chamika

Karunaratne, Chamika

Hossain, Al-Amin

Hossain, Al-Amin

Lewis, Kennar

Lewis, Kennar