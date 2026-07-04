Baroda Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Baroda

Jordan, Chris

England

Pandya, Hardik

India

Sheth, Atit

India

Sharma, Jitesh

India

Singh, Swapnil

India

Pandya, Krunal

India

Singh, Akash

More, Vishant

India

Patel, Smit

India

Rajput, Abhimanyu

Chhaya, Jyot

India

Solanki, Vishnu

India

Singh, Jyotsnil

India

Pania, Bhanu

India

Sharma, Shivalik

India

Kakade, Kartik

India

Sopariya, Soyeb

India

Meriwala, Lukman

India

Rathva, Ninad

British Indian Ocean Territory

Desai, Harsh

India

Singh, Abhimanyu

India

Salam, Rasikh

India

Bharward, Anant

India

Pithiya, Mahesh

India

Shah, Pinal

India

Moliya, Priyanshu

India

Limbani, Raj

India

Singh, Akash Maharaj

India

Yadav, Pradeep

Ayachi, Agnivesh

India

Gandhi, Chintal

Passi, Amit

India

Abhale, Jay

India

Rawat, Shashwat

India

Bhatt, Bhargav

India

Patel, Mitesh

India

Pandey, Sukirt

India

Rajput, Abhimanyusingh Vikramsingh

India

More, Akshay

India

Pathan, Babashafi

India

Kohli, Parth

India

Toksiya, Lakshit

India

Pandya, Nitya

India

Umatt, Karan

Chavda, Aryan Nitesh

India

Kolsawala, Jaykishan

India