Bihar Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Bihar

Singh, Shivam

Ashraf, Sarfaraz

India

Kumar, Vivek

India

Kumar, Shubham

Raj, Harsh Mukesh

India

Kumar, Babul

India

Gani, Sakibul

India

Saurabh, Bipin

India

Raj, Akash Bibhuti

India

Kumar, Sachin

India

Yadav, Amod Kamal

India

Kashyap, Suraj Kumar

India

Khan, Nawaz

India

Raj, Malay Mritunjay

India

Singh, Paramjit

India

Joshi, Gaurav

India

Yadav, Krishna

India

Nigrodh, Sharman

India

Singh, Sachin Kumar

Singh, Raghuvendra Pratap

India

Singh, Harsh

Singh, Piyush

India

Parmar, Anujit

Bihari, Baljeet Singh

India

Hussain, Sakib

India

Quadri, Samar

India

Kumar, Mohit

India

Kumar, Sachin

India

Suryavanshi, Vaibhav

India

Singh, Himanshu

India

Shankar, Ravi

India

Singh, Praween

India

Pratap Singh, Veer

India

Mahrour, Mangal

India

Krishna, Vipul

India

Mishra, Basukinath

Raj, Anuj Nagmani

India

Raj, Rishav Rajesh

India

Khan, Shabbir Bashir

India

Raj, Hirshi

Gaurav, Naman

Choudhary, Mayank

India

Yadav, Yashpal

India

Loharuka, Ayush

India

Yadav, Jitin

India

Singh, Ankit Indrasan

India

Singh, Pratap

India

Rajnish, Kumar

India

Kumar, Kamlesh

India

Singh, Prashant

Choudhary, Danish

India

Verma, Himanshu

India

Dubey, Bhaskar

India

Singh, Piyush Kumar

India

Alam, Khalid

India

Kishor, Arnav

India

Roy, Shubham

Vachaspati, -

Kumar, Suman

India

Tiwari, Himanshu

India

Kanaujia, Badal Manoj

India

Khan, Hashim Shabir

Kumar Singh, Honey Hansnath

Raj, Prithvi

Salahuddin Izhar, Mohammed