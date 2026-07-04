Follow us
Billings, Sam
England
Afridi, Shaheen
Pakistan
Khan, Zaman
Labuschagne, Marnus
Australia
Munro, Colin
New Zealand
Swepson, Mitch
Renshaw, Matthew
Kuhnemann, Matthew
Khawaja, Usman
Neser, Michael
Peirson, Jimmy
Wildermuth, Jack
Bryant, Max
Bartlett, Xavier
Burdon, Hugo
Prestwidge, Will
Whitney, Tom
Brown, Josh
Hearne, Lachlan
Johnson, Spencer
McSweeney, Nathan
Drew, Daniel
Buckingham, Jordan
Wakim, Charlie
Haskett, Liam
Banton, Tom
Walter, Paul Ian
Alsop, Tom
Wood, Jack P
Straker, Tom
Weibgen, Hugh
Vidler, Callum
Balkin, Thomas
Bassingthwaite, Lily
Patterson, Ollie