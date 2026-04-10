Paul Ian Walter

Paul Ian Walter

all rounder

Full name:Paul Ian Walter
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm medium

Teams

2026 Teams

Brisbane Heat

Essex

Welsh Fire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches431692
Innings411160
Overs276.161.2137.0
Balls---
Maidens4012
Runs9564341248
Wickets251441
Avg38.243130.43
SR66.2826.2820.04
Eco3.467.079.1
BB543
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches431692
Innings621374
Not outs9317
Runs18542531348
Balls Faced3876265935
Avg34.9825.323.64
SR47.8395.47144.17
Fours24222103
Fifties916
Sixies18767
Highest1415078
Hundreds100

Paul Ian Walter Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Essex

Kent vs Essex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

129

ESS

ESS

130

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultMiddlesex vs Essex

Middlesex vs Essex

T20 Blast

Merchant Taylors' School Ground

MID

MID

116

ESS

ESS

176

ResultEssex vs Kent

Essex vs Kent

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

187

KEN

KEN

184

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

LiveEssex vs Middlesex

Essex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

142

MID

MID

(0 ov.) 6/0

One-Day Cup

The Hundred

Paul Walter News

View all

If you want to stay up to date with all the latest news about cricketer Paul Walter, we have compiled it all here: all the data and statistics from past matches, the player's records, and his participation in various cricket tournaments.

PSL 2024 | Twitter praises Shadab Khan's outstanding batting performance as Islamabad beat Peshawar Zalmi

PSL 2024 | Twitter praises Shadab Khan's outstanding batting performance as Islamabad beat Peshawar Zalmi

Islamabad United beat Peshawar Zalmi by 29 runs to gain the important two points and climb to the third spot of the points table. Chasing 197 runs put up by the United, the Peshawar Zalmi collapsed in their top and middle order, ultimately succumbing to 167/9 in their allotted 20 overs.

Paul Walter06:03 PM, 10 January, 2024

BBL 13 | Michael Neser’s stellar all-round show steals spotlight as Heat dominate table-toppers showdown

Paul Walter06:34 PM, 26 July, 2018

VIDEO | Lack of communication causes yet another drama between Hardik Pandya and Dinesh Karthik

Another Players

Rauf, Haris

Rauf, Haris

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Peirson, Jimmy

Peirson, Jimmy

Wakim, Charlie

Wakim, Charlie

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Johnson, Spencer

Johnson, Spencer

Burdon, Hugo

Burdon, Hugo

Miller, David

Miller, David

Sabburg, Chris

Sabburg, Chris

Critchley, Matt

Critchley, Matt