India Tigers Cricket Team Players

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India Tigers

Tye, Andrew

Australia

Wagner, Neil

New Zealand

Dilshan, Tillakaratne

Sri Lanka

Patel, Samit

England

Best, Tino

Barbados

Gayle, Chris

Jamaica

Ramdin, Denesh

Trinidad and Tobago

Finch, Aaron

Australia

Hooda, Kuldeep

India

Leverock, Kamau

Bermuda

Uthappa, Robin

India

Rasool, Parvez

India

Mithun, Abhimanyu

India

Rayudu, Ambati

India

Dhawan, Shikhar

India

Stewart, Navin

Ahlawat, Anup

Searles, Javon

Barbados

Nadeem, Shahbaz

India

Singh, Sumit

India

Edwards, Kirk

Barbados

Singh, Amitoze

India

Negi, Pawan

India

Paunikar, Amit

India

Jakati, Shadab

India

Mendis, Jeevan

Sri lanka

Sharma, Manan

India

Quadri, Samar

India

Nechim, Abu

India

Ganegama, Akalanka

Sri lanka

Siriwardana, Milinda

Sri lanka

Thushara, Thilan

Sri lanka

Paunikar, -