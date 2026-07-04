Follow us
Tye, Andrew
Australia
Wagner, Neil
New Zealand
Dilshan, Tillakaratne
Sri Lanka
Patel, Samit
England
Best, Tino
Barbados
Gayle, Chris
Jamaica
Ramdin, Denesh
Trinidad and Tobago
Finch, Aaron
Hooda, Kuldeep
India
Leverock, Kamau
Bermuda
Uthappa, Robin
Rasool, Parvez
Mithun, Abhimanyu
Rayudu, Ambati
Dhawan, Shikhar
Stewart, Navin
Ahlawat, Anup
Searles, Javon
Nadeem, Shahbaz
Singh, Sumit
Edwards, Kirk
Singh, Amitoze
Negi, Pawan
Paunikar, Amit
Jakati, Shadab
Mendis, Jeevan
Sri lanka
Sharma, Manan
Quadri, Samar
Nechim, Abu
Ganegama, Akalanka
Siriwardana, Milinda
Thushara, Thilan
Paunikar, -