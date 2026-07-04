India Capitals Cricket Team Players

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India Capitals

de Grandhomme, Colin

New Zealand

Mpofu, Chris

Zimbabwe

Taylor, Ross

New Zealand

Afghan, Asghar

Afghanistan

Udana, Isuru

Sri Lanka

Fernando, Dilhara

Sri Lanka

Amla, Hashim

South Africa

Kallis, Jacques

South Africa

van Wyk, Morne

South Africa

Powell, Ricardo

Jamaica

Ramdin, Denesh

Trinidad and Tobago

Awana, Parvinder

India

Vijay, Murali

India

Gambhir, Gautam

India

Tambe, Pravin

India

Mortaza, Mashrafe

Bangladesh

Gupta, Praveen

India

Maharoof, Farveez

Sri Lanka

Pandey, Ishwar

India

Bopara, Ravi

England

Singh, Yashpal

India

Theron, Rusty

South Africa

Plunkett, Liam

England

Sran, Barinder

India

Suyal, Pawan Shakland

India

Appanna, KP

India

Nurse, Ashley

Barbados

Smith, Dwayne

Barbados

Kulkarni, Dhawal

India

Sharma, Rahul

India

Abdulla, Iqbal

India

Edwards, Kirk

Barbados

Dunk, Ben

Australia

Rao, Gnaneswara

India

Bhatia, Rajat

India

Patel, Munaf

India

Bennett, Hamish

New Zealand

Raval, Dhruv

India

Chipli, Bharat

India

Edwards, Fidel

Barbados

Pietersen, Kevin

England

Fazal, Faiz

India

Ojha, Naman

India

Bell, Ian

England

Mooney, John

Ireland

Yadav, Avinash

India