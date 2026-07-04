Follow us
de Grandhomme, Colin
New Zealand
Mpofu, Chris
Zimbabwe
Taylor, Ross
Afghan, Asghar
Afghanistan
Udana, Isuru
Sri Lanka
Fernando, Dilhara
Amla, Hashim
South Africa
Kallis, Jacques
van Wyk, Morne
Powell, Ricardo
Jamaica
Ramdin, Denesh
Trinidad and Tobago
Awana, Parvinder
India
Vijay, Murali
Gambhir, Gautam
Tambe, Pravin
Mortaza, Mashrafe
Bangladesh
Gupta, Praveen
Maharoof, Farveez
Pandey, Ishwar
Bopara, Ravi
England
Singh, Yashpal
Theron, Rusty
Plunkett, Liam
Sran, Barinder
Suyal, Pawan Shakland
Appanna, KP
Nurse, Ashley
Barbados
Smith, Dwayne
Kulkarni, Dhawal
Sharma, Rahul
Abdulla, Iqbal
Edwards, Kirk
Dunk, Ben
Australia
Rao, Gnaneswara
Bhatia, Rajat
Patel, Munaf
Bennett, Hamish
Raval, Dhruv
Chipli, Bharat
Edwards, Fidel
Pietersen, Kevin
Fazal, Faiz
Ojha, Naman
Bell, Ian
Mooney, John
Ireland
Yadav, Avinash