Jammu And Kashmir Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Jammu And Kashmir

Malik, Umran

India

Singh, Vishwajeet

Rasool, Parvez

India

Kumar, Puneet

Singh, Yudhvir

India

Samad, Abdul

India

Sharma, Vivrant Sushil

India

Ashwin, Murugan

India

Khajuria, Shubham

India

Dev Singh, Ian

India

Salahuddin, Usman

Pakistan

Wali, Taj

Pakistan

Raza, Hasan

Pakistan

Iqbal, Qamran

India

Pundir, Shubham

India

Rashid, Fazil

India

Nabi, Aquib

India

Salam, Rasikh

India

Mushtaq, Abid

India

Muzaffar, Nasir Lone

India

Lotra, Sahil

India

Malik, Henan

India

Dogra, Paras

India

Nazir Mir, Umar

India

Wadhawan, Kanhaiya

India

Kumar, Sunil

India

Sharma, Rohit

India

Banday, Ahmed

India

Kumar, Sunil Ram

India

Puri, Abhinav

India

Sharma, Shivansh Jagpal

India

Sharma, Vanshaj

India

Yousuf, Mujtaba

Hassan, Yawer

India

Singh, Kawalpreet

India

Sharma, Rydham

India

Kundal, Dikshant