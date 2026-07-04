Follow us
Malik, Umran
India
Singh, Vishwajeet
Rasool, Parvez
Kumar, Puneet
Singh, Yudhvir
Samad, Abdul
Sharma, Vivrant Sushil
Ashwin, Murugan
Khajuria, Shubham
Dev Singh, Ian
Salahuddin, Usman
Pakistan
Wali, Taj
Raza, Hasan
Iqbal, Qamran
Pundir, Shubham
Rashid, Fazil
Nabi, Aquib
Salam, Rasikh
Mushtaq, Abid
Muzaffar, Nasir Lone
Lotra, Sahil
Malik, Henan
Dogra, Paras
Nazir Mir, Umar
Wadhawan, Kanhaiya
Kumar, Sunil
Sharma, Rohit
Banday, Ahmed
Kumar, Sunil Ram
Puri, Abhinav
Sharma, Shivansh Jagpal
Sharma, Vanshaj
Yousuf, Mujtaba
Hassan, Yawer
Singh, Kawalpreet
Sharma, Rydham
Kundal, Dikshant