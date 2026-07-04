Malta Cricket Team Players

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Malta

Stanislaus, Samuel Sanish Mangat

Malta

Ghosh, Pintu

India

Patel, Shrijay

Malta

Sathi, Azeem

Malta

Gill, Navdeep

India

Kumar, Divyes Dines

Dianish, Rockey

Malta

Soman, Ajin

Kunnanchirakkal, Jamsheed

Abbas, Waseem

Malta

Patankar, Darshit

Malta

Goonetilleke, Michael

Khan, Aaftab

Malta

Thomas, Jojo

Malta

Gericke, Heinrich Sebastian

South Africa

George, Basil

Malta

Rashmika, Vidusha

Malta

Thakur, Gopal

Malta

Yousaf, Zeshan

Malta

Latheef, Adeel

Thamotharam, Varun Prasath

Malta

Patel, Jitesh Kumar

Singh, Jaspal

Malta

Rahman, Fazil

Marks, David Paul

Great Britain

Ali, Mehboob

Khan, Zeeshan

Malta

Das, Michael

Bangladesh

Sharma, Amar

Malta

Maithani, Gaurav

Malta

Negi, Narendar

India

Jerome, Jaison

Pushparajan, Priyan

Mathew, Jais

India

Johny, Jithu

Manu, Yadav

Sudarsanan, Chanjal

Malta

Ajmal, Muhammad

Ameer, Imran

Malta

Khan, Bilal Qadir

Qasim, Muhammad

krishnan, Hari

Khosla, Nowell

Malta

Grima, Jonh

Malta

Roy, Suhrid

Malta

Mughal, Fanyan Majeed

Malta

Khanna, Niraj

Malta

Pakalapati, Venkatesh

Muhammed, Niyas Pullariyil

India

Singh, Yash

Malta

Mathew, Eldhose

India

Shaju, Justin

Malta

Singh, Jawinder

Malta

Khan, Bilal Muhammad

Singh, Jaswinder

Malta

Anwar, Adnan

Sharjeel, Salman

Pakistan

Zahra, Flynn

Malta