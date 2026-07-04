Follow us
Paterson, Dane
South Africa
Rossington, Adam
England
Little, Joshua
Ireland
Williamson, Kane
New Zealand
Maharaj, Keshav
Bosch, Eathan
Boyle, Matt
Gohar, Zafar
Pakistan
Malan, Pieter
Du Plooy, Leus
Stone, Olly
Yadav, Jayant
India
Albert Geddes, Benedict Brodie
Duke, Harry
Guernsey
Robson, Sam
Roland-Jones, Toby
White, Robbie
Helm, Tom
Holden, Max
Davies, Jack
Hollman, Luke
Cracknell, Joe
Cullen, Blake
Walallawita, Thilan N
Caires, Joshua Michael De
Kaushal, Ishaan
Harris, Max Benjamin
Fernandes, Nathan
Morgan, Sebastian Herbert Bache
Bo Cornwell, Noah Bo
Sawant, Aaryan
Sharma, Naavya
Feldman, JJ
Feldman, James Joseph
Caleb Falconer