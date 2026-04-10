Harry G Duke

County Championship
Yorkshire vs Hampshire
County Championship
YOR
(24 ov.) 48/4
HAM
251
Yorkshire vs Sussex
County Championship
YOR
SUS
(96 ov.) 373/6
Somerset vs Yorkshire
County Championship
SOM
(50 ov.) 201/3
YOR
162
Warwickshire vs Yorkshire
County Championship
WAR
147
YOR
(25 ov.) 110/4
Yorkshire vs Surrey
County Championship
YOR
(96 ov.) 362/4
SUR
Middlesex vs Derbyshire
County Championship
MID
177
DER
(35 ov.) 106/4
Yorkshire vs Warwickshire
County Championship
YOR
(96 ov.) 386/6
WAR
Worcestershire vs Middlesex
County Championship
WOR
MID
(96 ov.) 291/8
Leicestershire vs Yorkshire
County Championship
LEI
(0 ov.) 177/3
YOR
185
Kent vs Middlesex
County Championship
KEN
(96 ov.) 356/7
MID
Hampshire vs Yorkshire
County Championship
HAM
YOR
Middlesex vs Kent
County Championship
MID
KEN
Derbyshire vs Middlesex
County Championship
DER
MID
Middlesex vs Lancashire
County Championship
MID
LAN
Durham vs Middlesex
County Championship
DUR
MID
Gloucestershire vs Middlesex
County Championship
GLO
MID
Middlesex vs Northamptonshire
County Championship
MID
NOR