Harry G Duke

Harry G Duke

wicket keeper

Full name:Harry G Duke
Nationality:Guernsey
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Middlesex

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches17234
Innings100
Overs0.400
Balls---
Maidens000
Runs100
Wickets000
Avg000
SR000
Eco1.500
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches17234
Innings25210
Not outs210
Runs4367370
Balls Faced12159670
Avg18.9536.850
SR35.8876.210
Fours55710
Fifties230
Sixies050
Highest541250
Hundreds020

Harry G Duke Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLeicestershire vs Yorkshire

Leicestershire vs Yorkshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

147

YOR

YOR

135

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

LiveYorkshire vs Leicestershire

Yorkshire vs Leicestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

207

LEI

LEI

(16 ov.) 149/5

One-Day Cup

Another Players

Vagadia, Yash

Vagadia, Yash

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Roland-Jones, Toby

Roland-Jones, Toby

Edwards, Mickey

Edwards, Mickey

Robson, Sam

Robson, Sam

Andersson, Martin

Andersson, Martin

Walallawita, Thilan N

Walallawita, Thilan N

Caires, Joshua Michael De

Caires, Joshua Michael De

Maharaj, Keshav

Maharaj, Keshav