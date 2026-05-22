James Joseph Feldman

T20 Blast
Middlesex vs Kent
T20 Blast
Lord's Cricket Ground
MID
181
KEN
208
Middlesex vs Surrey
T20 Blast
The Lord's
MID
143
SUR
144
Sussex vs Middlesex
T20 Blast
County Ground
SUS
182
MID
213
Middlesex vs Hampshire
T20 Blast
Merchant Taylors’ School Ground
MID
126
HAM
130
Surrey vs Middlesex
T20 Blast
Kennington Oval
SUR
134
MID
130
Middlesex vs Essex
T20 Blast
Merchant Taylors' School Ground
MID
116
ESS
176
Glamorgan vs Middlesex
T20 Blast
Sophia Gardens
GLA
159
MID
153
Middlesex vs Durham
T20 Blast
Old Deer Park
MID
118
DUR
218
Essex vs Middlesex
T20 Blast
County Ground
ESS
142
MID
143
Hampshire vs Middlesex
T20 Blast
The Rose Bowl
HAM
159
MID
162
Middlesex vs Sussex
T20 Blast
Merchant Taylors’ School Ground
MID
195
SUS
213
Kent vs Middlesex
T20 Blast
St Lawrence Ground
KEN
158
MID
172