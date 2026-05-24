Matt Boyle

Matt Boyle

batsman

Full name:Matt Boyle
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Canterbury Kings

Middlesex

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches264
Innings121
Overs3.06.31.0
Balls---
Maidens000
Runs12409
Wickets000
Avg000
SR000
Eco46.159
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches264
Innings464
Not outs000
Runs1012548
Balls Faced1857447
Avg25.254.1612
SR54.5933.78102.12
Fours744
Fifties100
Sixies201
Highest591230
Hundreds000

Matt Boyle Schedule & Results

T20 Blast

ResultMiddlesex vs Surrey

Middlesex vs Surrey

T20 Blast

The Lord's

MID

MID

143

SUR

SUR

144

ResultSussex vs Middlesex

Sussex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

182

MID

MID

213

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultSurrey vs Middlesex

Surrey vs Middlesex

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

134

MID

MID

130

ResultMiddlesex vs Essex

Middlesex vs Essex

T20 Blast

Merchant Taylors' School Ground

MID

MID

116

ESS

ESS

176

ResultGlamorgan vs Middlesex

Glamorgan vs Middlesex

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

159

MID

MID

153

ResultMiddlesex vs Durham

Middlesex vs Durham

T20 Blast

Old Deer Park

MID

MID

118

DUR

DUR

218

UpcomingEssex vs Middlesex

Essex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

MID

MID

Another Players

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Nicholls, Henry

Nicholls, Henry

Roland-Jones, Toby

Roland-Jones, Toby

Robson, Sam

Robson, Sam

Andersson, Martin

Andersson, Martin

Walallawita, Thilan N

Walallawita, Thilan N

Caires, Joshua Michael De

Caires, Joshua Michael De

Maharaj, Keshav

Maharaj, Keshav

Henry, Matt

Henry, Matt

Hay, Matthew

Hay, Matthew