Mississauga Panthers Cricket Team Players

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Mississauga Panthers

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Malik, Shoaib

Pakistan

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Smith, Odean

Jamaica

Wiese, David

Namibia

Qadir, Usman

Pakistan

Neesham, Jimmy

New Zealand

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Delport, Cameron

South Africa

Gayle, Chris

Jamaica

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Islam, Shoriful

Bangladesh

Campher, Curtis

Ireland

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Cooper, Tom

Netherlands

Heyliger, Dillon

Canada

Dhaliwal, Navneet

Canada

Kumar, Parveen

Canada

Gibson, Ethan

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Sinha, Dahani

Pakistan

Singh, Tajinder

India

Sidhu, Gurpal Singh

Singh, Jaskaran

India

Pervez, Cecil

Canada

Patel, Mihir

Canada

Shah, Khalid

Pathan, Rayyan

Canada

Singh, Pargat

India

Parbeja, Nav

Shahnawaz, Dahani

Pakistan

Bajwa, Gurbaz

Canada

Dosanjh, Navjot

Khan, Farhan

United arab emirates

Reddy, Ravinder