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Khan, Zahoor
United Arab Emirates
Muhammad, Waseem
Malik, Shoaib
Pakistan
Ahmed, Iftikhar
Smith, Odean
Jamaica
Wiese, David
Namibia
Qadir, Usman
Neesham, Jimmy
New Zealand
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Delport, Cameron
South Africa
Gayle, Chris
Gurbaz, Rahmanullah
Afghanistan
Khan, Mohammad Azam
Islam, Shoriful
Campher, Curtis
Ireland
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Cooper, Tom
Netherlands
Heyliger, Dillon
Canada
Dhaliwal, Navneet
Kumar, Parveen
Gibson, Ethan
Zazai, Hazratullah
Sinha, Dahani
Singh, Tajinder
India
Sidhu, Gurpal Singh
Singh, Jaskaran
Pervez, Cecil
Patel, Mihir
Shah, Khalid
Pathan, Rayyan
Singh, Pargat
Parbeja, Nav
Shahnawaz, Dahani
Bajwa, Gurbaz
Dosanjh, Navjot
Khan, Farhan
United arab emirates
Reddy, Ravinder