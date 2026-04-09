Mohammad Azam Khan

Mohammad Azam Khan

wicket keeper

Full name:Mohammad Azam Khan
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Islamabad United

Kandy Royals

Karachi Kings

Pakistan

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches51622125
Innings0200
Overs03.000
Balls----
Maidens0000
Runs01600
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco05.3300
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches51622125
Innings42717117
Not outs11213
Runs77394692469
Balls Faced139653801720
Avg2.3328.4231.2623.74
SR53.8476.58123.42143.54
Fours110249204
Fifties04213
Sixies01717155
Highest510383109
Hundreds0101

Mohammad Azam Khan Schedule & Results

Pakistan Super League

T20 Lanka Premier League

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