Multan Region Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Multan Region

Khan, Sharjeel

Pakistan

Yamin, Aamer

Pakistan

Akram, Faisal

Pakistan

Minhas, Arafat

Pakistan

Khan, Bismillah

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Maqsood, Sohaib

Pakistan

Imam-ul-Haq

Pakistan

Butt, Imran

Pakistan

Shafiq, Ali

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Alam, Rameez

Pakistan

Ali, Majid

Pakistan

Hussain, Tahir

Pakistan

Ahmed, Maqbool

Pakistan

Usman, Ali

Pakistan

Rafiq, Imran

Pakistan

Abbas, Zain

Pakistan

Ali jr, Basit

Mahmood, Zahid

Pakistan

Babar, Yousuf

Uddin, Siraj

Pakistan

Majid, Ali

Pakistan

Jahangir, Mohammad

Altaf, Hamayun

Mumtaz, Uzair

Pakistan

Sadaqat, Mohammad

Pakistan

Ashfaq, Ahmar

Khan, Haris Javed

Baig, Ahsan

Sarfraz, Farhan

Pakistan

Ayya, Saim

Ali, Kashif

Pakistan

Ullah, Haseeb

Ashraf, Zeeshan

Pakistan

Muhammed, Shahzad

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Akram, Waseem

Hussain, Tahir

Pakistan

Shehzad, Muhammad

Pakistan

Basit, Mohammad

Hussain, Waqar

Pakistan

Altaf, Hamayun

Pakistan

ul-Haq, Imam

Pakistan

Watto, Ismail

Pakistan

Ismail, Mohammad

Minhas, Sameer

Pakistan

Naeem, Mohammad

Pakistan

Sirajuddin, .

Hafeez, Hasan

Saeed, Moheer

Ahmed, Khalil

Wahah, Rana Abdul

Basit Ali, Mohammad

Pakistan