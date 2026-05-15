Imam ul-Haq

Imam ul-Haq

Full name:Imam ul-Haq
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Multan Region

Yorkshire

Imam ul-Haq Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

ResultYorkshire vs Hampshire

Yorkshire vs Hampshire

One-Day Cup

North Marine Road Ground

YOR

YOR

270

HAM

HAM

320

ResultGlamorgan vs Yorkshire

Glamorgan vs Yorkshire

One-Day Cup

The Gnoll

GLA

GLA

186

YOR

YOR

190

ResultSussex vs Yorkshire

Sussex vs Yorkshire

One-Day Cup

County Ground

SUS

SUS

140

YOR

YOR

325

ResultYorkshire vs Worcestershire

Yorkshire vs Worcestershire

One-Day Cup

Clifton Park Ground

YOR

YOR

(40 ov.) 231/4

WOR

WOR

230

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

One-Day Cup

Clifton Park Ground

YOR

YOR

167

DUR

DUR

165

ResultMiddlesex vs Yorkshire

Middlesex vs Yorkshire

One-Day Cup

Lord's

MID

MID

246

YOR

YOR

211

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

One-Day Cup

North Marine Road Ground

YOR

YOR

(49 ov.) 277/5

DER

DER

278

Imam Ul Haq News

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First hand news about cricketer Imam Ul Haq is collected here especially for you, you can find out his training plan, his motivation to go out and win every time and tournaments he will be participating in.

‌PAK One Day Cup | Twitter explodes as Shadab leaves seething Imam smashing bat and hurling helmet in agony

‌PAK One Day Cup | Twitter explodes as Shadab leaves seething Imam smashing bat and hurling helmet in agony

In the regular hustle and bustle of cricketing events, one such country that never fails to make the headlines is Pakistan. In yet another eye-catching sight, Imam-ul-Haq was seen utterly agitated and expelled his anger into his cricketing gears during a Pakistan One Day Cup clash.

Imam Ul Haq03:04 PM, 15 December, 2023

AUS vs PAK | Twitter reacts as Imam-ul-Haq tests newly-minted skipper's backbone with lethal strike

Imam Ul Haq08:24 PM, 14 October, 2023

IND vs PAK | Twitter reacts as India’s Rolls Royce-bowling attack trigger shambolic Pakistan collapse in 7-wicket win

Imam Ul Haq03:10 PM, 10 October, 2023

PAK vs SL | Twitter praises Imam for keeping Pakistan's 'great fielding' record intact with drop of the WC

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PAK vs NZ | Twitter slams Imam-ul-Haq as horror dismissal of in-form skipper Babar Azam leaves team reeling

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