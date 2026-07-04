New Zealand Cricket Team Players

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New Zealand

Devine, Sophie

New Zealand

Kerr, Amelia

New Zealand

Tahuhu, Lea

New Zealand

Dodd, Natalie

New Zealand

Rowe, Hannah

New Zealand

Watkin, Jess

New Zealand

Greig, Mikaela

New Zealand

Mair, Rosemary

New Zealand

Green, Claudia

McLeod, Emma

New Zealand

Devonshire, Flora

New Zealand

Kasperek, Leigh

New Zealand

McFadyen, Jess

New Zealand

Kerr, JM

New Zealand

Doughty, Deanna

New Zealand

Newton, Thamsyn

New Zealand

Burns, Rebecca

New Zealand

Green, Maddy

New Zealand

Plimmer, Georgia Ellen

New Zealand

Jensen, Hayley

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

Inglis, Polly

New Zealand

Blakely, Caitlin

New Zealand

Carson, Eden J

New Zealand

James, Bella

New Zealand

Black, Emma

New Zealand

Mackay, Frances

New Zealand

Anderson, Kate

New Zealand

Sharp, Izzy

New Zealand

Patel, Nensi

New Zealand

Armstrong, Bella

New Zealand

Bezuidenhout, Bernadine

South Africa

Halliday, Brooke

New Zealand

Gaze, Izzy

New Zealand

Jonas, Fran

New Zealand

Penfold, Molly

New Zealand

Shahri, Saachi

New Zealand

Browning, Anna

New Zealand

Illing, Bree

New Zealand

Gurrey, Caitlin

New Zealand

Knight, Kayley

New Zealand

Down, Lauren

New zealand