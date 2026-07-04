Follow us
Hermann, Jordan
South Africa
Smeed, Will
England
Kohler-Cadmore, Tom
Henry, Matt
New Zealand
Sodhi, Ish
Campher, Curtis
Ireland
Renshaw, Matthew
Australia
Sams, Daniel
van der Merwe, Roelof
Netherlands
Leach, Jack
Meredith, Riley
Pretorius, Migael
Abell, Tom
Banton, Tom
Lammonby, Tom
Rew, James
Shaw, Josh
Leach, Joe
Davies, Steven
Hildreth, James
Khan, Sajid
Pakistan
Gregory, Lewis
Overton, Craig
Umeed, Andrew
Scotland
Dickson, Sean
Goldsworthy, Lewis
Ogborne, Alfie Richard James
Thomas, Joshua F
Langridge, JT
Hill, Finley James
Harding, Jack
Baird, James
Vaughan, Archie M
Theedom, James
Cassell, Charlie
Heywood, Joe
Rew, Thomas
Roberts, Kian