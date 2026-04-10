Matthew Jack Leach

Matthew Jack Leach

bowler

Full name:Matthew Jack Leach
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Somerset

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches35138172
Innings59219172
Overs1395.44422.2145.28.0
Balls----
Maidens288104630
Runs42391230269760
Wickets124432215
Avg34.1828.4733.1912
SR67.5361.4241.529.6
Eco3.032.784.797.5
BB101233
4w91900
5w52600
10w1400

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches35138172
Innings5318950
Not outs195320
Runs4461859220
Balls Faced12624790500
Avg13.1113.667.330
SR35.3438.81440
Fours5924820
Fifties1300
Sixies21200
Highest9292180
Hundreds0000

Matthew Jack Leach Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Jack Leach News

View all

If you are interested to know the details of Jack Leach cricket player's life then here you will find all the information about the matches he participated in, won and lost.

Ashes | Leach is still their best spinner, Lyon on England’s bowling attack

Ashes | Leach is still their best spinner, Lyon on England’s bowling attack

Australian off-spinner Nathan Lyon has given his views on England’s Test spin attack with the Ashes in mind. The 37-year-old great claimed that left-arm spinner Jack Leach remains the number one spinner for England in his eyes, even though Shoaib Bashir is the incumbent choice.

Jack Leach05:57 PM, 15 October, 2024

PAK vs ENG | Kamran Ghulam shines with a century on debut and leads Pakistan to a promising Day 1

Jack Leach12:02 PM, 15 October, 2024

PAK vs ENG | Twitter buzzes as Jack Leach spins out Shafique with a beauty and strikes the first blow

Jack Leach02:14 PM, 08 October, 2024

PAK vs ENG | Twitter reacts as Woakes turns Big Foot to rob England of Salman Agha's scalp

Jack Leach01:00 PM, 08 October, 2024

PAK vs ENG | Twitter in splits as Rizwan’s anti-bazball effort with 12-Ball duck on Multan's highway

Another Players

Rew, James

Rew, James

Khan, Sajid

Khan, Sajid

Imam-ul-Haq

Imam-ul-Haq

Henry, Matt

Henry, Matt

Hildreth, James

Hildreth, James

Gregory, Lewis

Gregory, Lewis

Abell, Tom

Abell, Tom

van der Merwe, Roelof

van der Merwe, Roelof

Renshaw, Matthew

Renshaw, Matthew

Lammonby, Tom

Lammonby, Tom