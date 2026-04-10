Craig Overton

Craig Overton

bowler

Full name:Craig Overton
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Pretoria Capitals

Somerset

Southern Brave

Sunrisers Eastern Cape

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches871257580
Innings1372167479
Overs245.251.23498.3574.0255.0
Balls-----
Maidens432838313
Runs7602911030430562195
Wickets2154389583
Avg36.1958.223.5232.1626.44
SR70.0961.647.9236.2518.43
Eco3.095.662.945.328.6
BB621354
4w002211
5w001710
10w00100

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches871257580
Innings1451845543
Not outs22231816
Runs182683384824396
Balls Faced415765316723310
Avg15.1622.6621.0122.2714.66
SR43.8589.4763.65113.97127.74
Fours2344295823
Fifties001420
Sixies11602817
Highest41321386635
Hundreds00100

Craig Overton Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultWorcestershire vs Somerset

Worcestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

180

SOM

SOM

144

LiveNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

SOM

SOM

(20 ov.) 223/4

One-Day Cup

The Hundred

Craig Overton News

View all

Right now you can find out first hand details about the life of one of the top cricketer Craig Overton, what cricket records he has already set and what tournament matches he is guaranteed to play in.

SB vs WF, Review | Southern Brave end season with thrilling four-run win against Welsh Fire

SB vs WF, Review | Southern Brave end season with thrilling four-run win against Welsh Fire

Southern Brave edge out a four-run win against Welsh Fire in the last league game of the Hundred Men's on Thursday at the Rose Bowl Stadium. While the Fire finish at the bottom despite Tom Kohler-Cadmore's valiant knock, Jason Roy and Craig Overton's performances seal the deal for the Brave

Craig Overton02:07 PM, 14 August, 2025

The Hundred | Twitter reacts as Northern Superchargers condemn Southern Brave to first loss in last-ball thriller

Craig Overton01:23 PM, 07 August, 2025

MO vs SB, review | Southern Brave win battle of nerves after one-wicket win against Manchester Originals

Craig Overton01:39 AM, 02 August, 2024

Men’s Hundred | Clinical bowling helps Southern Brave outshine Manchester Originals

Craig Overton11:50 AM, 28 August, 2021

ENG vs IND | Will not ignore Virat Kohli but stick to our basics, says Craig Overton after Day 3 Leeds Test

Another Players

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Rew, James

Rew, James

Warner, David

Warner, David

Bosch, Eathan

Bosch, Eathan

Khan, Sajid

Khan, Sajid

Imam-ul-Haq

Imam-ul-Haq

Simelane, Andile

Simelane, Andile

Henry, Matt

Henry, Matt

Markram, Aiden

Markram, Aiden