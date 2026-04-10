Finley James Hill

Finley James Hill

all rounder

Full name:Finley James Hill
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Somerset

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches1
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches1
Innings1
Not outs1
Runs1
Balls Faced5
Avg0
SR20
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest1
Hundreds0

Finley James Hill Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Rew, James

Rew, James

Khan, Sajid

Khan, Sajid

Imam-ul-Haq

Imam-ul-Haq

Henry, Matt

Henry, Matt

Hildreth, James

Hildreth, James

Gregory, Lewis

Gregory, Lewis

Abell, Tom

Abell, Tom

van der Merwe, Roelof

van der Merwe, Roelof

Renshaw, Matthew

Renshaw, Matthew

Lammonby, Tom

Lammonby, Tom