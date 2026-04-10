Thomas Alexander Lammonby

Thomas Alexander Lammonby

batsman

Full name:Thomas Alexander Lammonby
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm medium fast

Teams

2026 Teams

Somerset

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches47158
Innings24026
Overs149.2049.0
Balls---
Maidens2602
Runs5490450
Wickets11014
Avg49.9032.14
SR81.45021
Eco3.6709.18
BB302
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches47158
Innings82147
Not outs708
Runs21936740
Balls Faced463420517
Avg29.24618.97
SR47.3230143.13
Fours278062
Fifties801
Sixies14032
Highest116690
Hundreds600

Thomas Alexander Lammonby Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultWorcestershire vs Somerset

Worcestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

180

SOM

SOM

144

LiveNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

SOM

SOM

(17 ov.) 167/4

One-Day Cup

Another Players

Rew, James

Rew, James

Khan, Sajid

Khan, Sajid

Imam-ul-Haq

Imam-ul-Haq

Henry, Matt

Henry, Matt

Hildreth, James

Hildreth, James

Gregory, Lewis

Gregory, Lewis

Abell, Tom

Abell, Tom

van der Merwe, Roelof

van der Merwe, Roelof

Renshaw, Matthew

Renshaw, Matthew

Hill, Finley James

Hill, Finley James