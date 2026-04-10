Joshua Shaw

Joshua Shaw

bowler

Full name:Joshua Shaw
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Gloucestershire

Somerset

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches541331
Innings881330
Overs1242.499.578.0
Balls---
Maidens21411
Runs4648621699
Wickets1231324
Avg37.7847.7629.12
SR60.6146.0719.5
Eco3.746.228.96
BB643
4w810
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches541331
Innings7655
Not outs1412
Runs8341420
Balls Faced18322915
Avg13.453.56.66
SR45.5248.27133.33
Fours10311
Fifties000
Sixies1301
Highest44814
Hundreds000

Joshua Shaw Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultWorcestershire vs Somerset

Worcestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

180

SOM

SOM

144

LiveNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

(3 ov.) 35/0

SOM

SOM

223

One-Day Cup

Another Players

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Bracey, James

Bracey, James

Price, Tom

Price, Tom

Rew, James

Rew, James

Taylor, Jack

Taylor, Jack

Khan, Sajid

Khan, Sajid

Imam-ul-Haq

Imam-ul-Haq

Henry, Matt

Henry, Matt

Tector, Harry

Tector, Harry

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob