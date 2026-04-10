Joshua Shaw

County Championship
Essex vs Somerset
County Championship
ESS
149
SOM
(43 ov.) 179/5
Gloucestershire vs Durham
County Championship
GLO
DUR
(88 ov.) 456/2
Hampshire vs Somerset
County Championship
HAM
238
SOM
(36 ov.) 154/3
Gloucestershire vs Lancashire
County Championship
GLO
(44 ov.) 124/6
LAN
Derbyshire vs Gloucestershire
County Championship
DER
GLO
(96 ov.) 287/6
Somerset vs Yorkshire
County Championship
SOM
(50 ov.) 201/3
YOR
162
Glamorgan vs Somerset
County Championship
GLA
SOM
(0 ov.) 337/9
Gloucestershire vs Kent
County Championship
GLO
325
KEN
(2 ov.) 1/0
Somerset vs Sussex
County Championship
SOM
(96 ov.) 335/5
SUS
Gloucestershire vs Northamptonshire
County Championship
GLO
154
NOR
(17 ov.) 37/3
Nottinghamshire vs Somerset
County Championship
NOT
SOM
(96 ov.) 295/7
Northamptonshire vs Gloucestershire
County Championship
NOR
(96 ov.) 380/7
GLO
Somerset vs Warwickshire
County Championship
SOM
208
WAR
(31 ov.) 92/2
Worcestershire vs Gloucestershire
County Championship
WOR
GLO
(96 ov.) 258/7
Somerset vs Essex
County Championship
SOM
ESS
Gloucestershire vs Worcestershire
County Championship
GLO
WOR
Sussex vs Somerset
County Championship
SUS
SOM
Durham vs Gloucestershire
County Championship
DUR
GLO
Somerset vs Glamorgan
County Championship
SOM
GLA
Gloucestershire vs Derbyshire
County Championship
GLO
DER
Leicestershire vs Somerset
County Championship
LEI
SOM
Lancashire vs Gloucestershire
County Championship
LAN
GLO
Yorkshire vs Somerset
County Championship
YOR
SOM
Gloucestershire vs Middlesex
County Championship
GLO
MID
Somerset vs Surrey
County Championship
SOM
SUR
Kent vs Gloucestershire
County Championship
KEN
GLO