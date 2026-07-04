Tuskers Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Tuskers

Abrahams, Ziyaad

South Africa

Parnell, Wayne

South Africa

Delport, Cameron

South Africa

Rapulana, Kagiso

South Africa

Dithole, Tshepang

South Africa

Dupavillon, Daryn

South Africa

Compton, Ben

England

Trumpelmann, Ruben

Namibia

Nipper, Kyle

South Africa

Erlank, Michael

South Africa

Nofal, Malcolm John

South Africa

Valli, Yaseen

South Africa

Khumalo, Thamsanqa

South Africa

Tait, Stephan

South Africa

Shekleton, CD

South Africa

Sclanders, Michael

South Africa

Mokgakane, Andile

South Africa

Piedt, Marcello

South Africa

Whitehead, Sean

South Africa

du Plessis, Jean

South Africa

Oakes, Jason

South Africa

Xengxe, Bamanye

South Africa

Meyer, Renaldo Carl Gawin

South Africa

Budaza, Mbulelo

South Africa

Viljoen, Hardus

South Africa

Zuma, Ntando

South Africa

Bulbulia, Muhammed

South africa

Gilson, Sean

South africa